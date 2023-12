Polisportiva Santa Maria e Paganese non si fanno male, 0-0 al Carrano

Il derby dello stadio Carrano non va oltre il pari a reti bianche, la sfida tra Polisportiva Santa Maria Cilento e Paganese termina con il risultato di 0-0. Gara equilibrata quella tra i giallorossi e gli azzurrostellati. La prima conclusione verso la porta è di Orefice al 2’, la traiettoria è centrale e facile preda di Cannizzaro. La formazione di casa prova a rispondere affidandosi a Catalano e al neo arrivato Tedesco, attaccante pugliese acquistato qualche giorno fa. Gli ospiti non rischiano in difesa e al 22’ sfiorano il vantaggio con De Feo che, a due passi dalla porta, manda alto di testa. Il primo tempo prosegue senza ulteriori sussulti, da segnalare soltanto una punizione di Iannone al 44’. All’intervallo resiste la parità tra le due squadre. Come accaduto nella frazione iniziale, anche in avvio di ripresa l’iniziativa in apertura è di Orefice con una conclusione deviata in angolo. Al 53’ la Polisportiva Santa Maria si fa vedere dalle parti di Pinestro e spaventa il pacchetto arretrato di Agovino, la palla però termina fuori. La partita non si sblocca, ci prova anche Faiello nel finale ma al triplice fischio è 0-0.