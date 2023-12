Quattrocento tifosi granata presenti a Bergamo: "Ci devi credere", le formazioni di Atalanta-Salernitana

Danilo Iervolino potrebbe seguire Atalanta-Salernitana a distanza. Il presidente ha puntato l'indice contro i giocatori e medita cambiamenti. Dovrà, però, cambiare innanzitutto la classifica dei granata, ancora anemica. La squadra allenata da Pippo Inzaghi è ultima con 8 punti. Al Gewiss Stadium di Bergamo, in una partita molto difficile, l'allenatore ha annunciato di volersela giocare petto in fuori e uomo su uomo. Per questo motivo, potrebbe scegliere la velocità di Tchaouna e il miglior rapporto con il gol che ha Dia rispetto ad Ikwuemesi. Bradaric è stato recuperato in extremis ma dovrebbe partire dalla panchina: Mazzocchi a sinistra e Daniliuc a destra, terzini della difesa a 4. La Salernitana deve recuperare 5 punti sul quartultimo posto, al momento occupato da Cagliari e Udinese in coabitazione.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. In panchina: Carnesecchi, Rossi, Zortea, Kolasinac, Hateboer, Holm, Bonfanti, Bakker, Adopo, Mendicino, Colombo, Manzoni, Miranchuk, Muriel, Cissè. Allenatore: Gasperini.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Martegani; Tchaouna, Dia, Candreva. In panchina: Fiorillo, Salvati, Lovato, Sambia, Bradaric, Legowski, Maggiore, Kastanos, Botheim, Cabral, Simy, Ikwuemesi. Allenatore: Inzaghi.