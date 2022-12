La Cavese batte 2-1 il Brindisi. Al 26' matelliani già in vantaggio con un tiro mancino del Pocho Banegas dal limite dell'area. In vantaggio dopo i primi 45', all'81' arriva il pareggio del Brindisi con Opoola. La Cavese non si arrende, cross dalla destra di Tumminelli per l'argentino Bubas che incorna il pallone in rete all'86': 2-1 e vittoria.