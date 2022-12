La Victoria Marra conquista la vetta

Giornata numero 15 del girone D di Promozione. Al Vitiello di Scafati il Victoria Marra ospita il Poseidon, fanalino di coda del raggruppamento. Confermatissimo il 4-3-3 del Victoria Marra con Cirillo, Passerini, Califano, Vitiello, Amita, Ferri, Balzano, Di Dato, Cherillo, Giammetta e Simeri. Gli ospiti optano, invece, per il 4-4-2 con Rizzo, Nastase, Trabelsi L., Pastore, Trabelsi A., Morena, Conforti, Melillo, Kechnit, Gullo e Ruocco. Pronti via, al minuto 19’ del primo tempo, la Victoria Marra passa subito in vantaggio con un tiro cross di Cherillo, 1-0 dei padroni di casa che mettono sul giusto binario il match. Il pressing alto prosegue con buone azioni ambo le fasce, tanti i cross, tante le opportunità, ma i primi 45 si chiudono sull’1-0. Gara praticamente mai in discussione. Nel secondo tempo mister Liguori mette dentro forze nuove per cercare di dare minuti a tutti, ma soprattutto chiudere i conti. Al 9’ buona chance per il raddoppio, che arriva dai piedi di Daniele Russo: tiro dal limite dell’area ma il palo nega la gioia personale al numero 8. Al 16’ fuori Simeri dentro bomber Acanfora che subito fa sentire il suo peso offensivo anche se è Giammetta che mette ancora una volta pressione alla retroguardia ospite. Il numero 11 si gira e tira, Iapicco, da poco entrato sul rettangolo verde, devia di testa ma non riesce a raddoppiare. Devono passare altri 10 minuti per consentire al centrocampista marrese, non solo di agguantare la gioia personale, ma soprattutto di mettere una seria ipoteca sul match, con uno splendido gol del 2-0 che durerà sino al triplice fischio del direttore di gara. Decimo risultato utile consecutivo per il Victoria Marra, 9 vittorie ed un pareggio, 28 punti che hanno alimentato la risalita dei ragazzi di mister Liguori che chiudono il girone di andata, e il 2022, in testa alla classifica.