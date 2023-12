Cuore Angri in trasferta, battuto il Barletta in rimonta

Sussulto esterno dell’Angri. La squadra di Nello Di Costanzo, reduce da due sconfitte di fila, supera l’esame Barletta allo stadio Cosimo Puttilli e conquista tre punti importanti per la lotta salvezza. Nonostante lo svantaggio, il Cavallino resta aggrappato alla partita e rimonta con le reti di Schiavino e Ascione.

Il primo tentativo è di Longo al 3’, la giocata dalla distanza finisce alta rispetto alla porta difesa da Provitolo. È sempre l’attaccante grigiorosso a rendersi pericoloso, al 12’, con una conclusione al volo intercettata da un difensore. Due giri di lancette dopo l’ex Afragolese salta un avversario e ci riprova, la traiettoria è larga. I padroni di casa si affacciano dalle parti di Palladino con un colpo di testa di Diaz, nessun problema per l’estremo difensore. Al 19’ i biancorossi passano in vantaggio con Caputo che sfrutta il suggerimento di Schelotto e fulmina il portiere ospite. Il Cavallino cerca di rispondere e al 33’ sfiora il pari con Ascione, soltanto il palo gli nega il gol. Al 42’ l’Angri agguanta l’1-1 con Schiavino che si fa trovare pronto sul suggerimento di De Marco e insacca alle spalle di Provitolo.

Pronti, via e ad inizio ripresa i campani completano la rimonta. Grande azione di Ascione che trascina la squadra di mister Di Costanzo: il numero 77 salta gli avversari e raddoppia con un diagonale perfetto. La reazione del Barletta arriva subito, con un cross velenoso di Caputo che non trova compagni. Al 74’ errore della difesa pugliese, Tall si inserisce ma non approfitta della situazione. Trascorrono alcuni minuti ed Herrera, con un tiro a giro, spedisce a lato. L’ultima occasione del match è per Camilleri in pieno recupero, la mira del calciatore locale è da dimenticare. Al triplice fischio l’Angri sbanca lo stadio Puttilli e torna al successo in campionato.

Il tabellino

Barletta (4-3-3): Provitolo, Rizzo, Camilleri, Lobosco, Sepe (78’ Inguscio); Cafagna (67’ Ngom), Marconato, Fornaro (64’ Padovano); Schelotto (53’ De Marco), Diaz, Caputo (72’ Mancarella). A disp.: Sapri, Bramati, Lacassia, Garofalo. All.: Bitetto

Angri (4-3-3): Palladino, Schiavino, Allegra, Rosolino (88’ Di Mauro), Picascia; De Marco, Fabiano, Sabatino; Ascione, Longo (46’ Tall), Herrera. A disp.: Scarpato, Tipaldi, Mane, Caccavallo, Fiele, Giorgio, Mansour. All.: Di Costanzo

Arbitro: Diego Castelli di Ascoli Piceno

Marcatori: 19’ Caputo (B), 42’ Schiavino (A), 51’ Ascione (A)

Ammoniti: Caputo, Camilleri (B), Schiavino, Palladino, Fabiano, Allegra (A)