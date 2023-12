La Paganese stende il Fasano al Torre e chiude l'anno con una vittoria

Quarto risultato utile consecutivo e il 2023 chiuso con una vittoria importante contro il Città di Fasano: la Paganese di Massimo Agovino supera gli avversari al Torre e fa registrare la sesta vittoria in campionato. Fase iniziale del match molto combattuta e priva di emozioni, con le due formazioni addensate nella zona centrale del rettangolo verde. Al 12’ Losavio entra in area e mette al centro, nessun compagno trova la deviazione vincente. Sul ribaltamento di fronte gli azzurrostellati passano in vantaggio. Porzio, lanciato in profondità, si presenta davanti a Lazar e non sbaglia. Gli ospiti accusano il colpo e la squadra di Agovino raddoppia: al 24’ Faiello, dal vertice dell’area, fa partire un destro che risulta chirurgico.

Poco dopo la mezz’ora Orefice pennella dalla bandierina per Esposito, il colpo di testa è impreciso. Occasione per i padroni di casa anche al 40’ con un tiro di Iannone dalla distanza, sfera di poco larga. La ripresa si apre con il gol del Fasano che accorcia le distanze: Losavio sfrutta un rimpallo favorevole e davanti a Pinestro non fallisce. Al 59’ i pugliesi vanno ad un passo dal pari con Persano, la sua girata spaventa soltanto la retroguardia di Agovino. Al 72’ biancazzurri ancora intraprendenti con un suggerimento di Esposito per la testa di Dorato, la traversa però salva la Paganese. Totale gestione nel finale per gli azzurrostellati che, al triplice fischio, si assicurano la posta in palio al Torre.