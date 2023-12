Gelbison in crisi di risultati, con la Fidelis Andria arriva la quinta sconfitta consecutiva

La cura Alessandro Erra non funziona, crollo verticale per la Gelbison che perde anche con la Fidelis Andria e fa registrare il quinto stop consecutivo. Momento delicato per la brigata cilentana, chiamata a riordinare le idee con la pausa natalizia e in vista della seconda parte di stagione.

La partita si apre con una fase di studio piuttosto prolungata tra le due formazioni. Per il primo tiro verso la porta bisogna attendere il 13’ con un colpo di testa di Padalino su un traversone dalla destra, la sfera finisce sul fondo. Passano cinque minuti e Strambelli calcia dalla distanza, Milan neutralizza in due tempi. A metà frazione Russo pennella e Jefferson impatta, l’incornata è imprecisa. Al 29’ stacco di Padalino, il pallone arriva a Scaringella che batte Milan ma l’arbitro annulla per posizione irregolare. Sul capovolgimento di fronte Gagliardi si ritrova la palla in area con Baietti giù e manda fuori, proteste tra i pugliesi. Gli ultimi tentativi del primo tempo sono di Cecere da una parte (Milan si rifugia in angolo) e Sicurella dall’altra, il risultato però resta inchiodato.

In avvio di ripresa Cecere riceve da Jefferson e calcia, si salvano i rossoblù. Il numero 17 veste l’abito dell’assist-man al 51’: Scaringella, tutto solo da buona mattonella, chiama in causa Milan. Due minuti dopo la Fidelis Andria passa in vantaggio: disastro difensivo della Gelbison, protagonisti in negativo Sall e Milan, Cecere ne approfitta e insacca. Al 64’ Strambelli ci prova dal limite, attento il portiere che si rifugia in angolo; sugli sviluppi del corner Scaringella si divora il raddoppio. Nel finale i biancazzurri vanno a caccia della seconda marcatura con Sasanelli, l’ultima chance però è di Gagliardi che spreca da ottima posizione.

Il tabellino

Gelbison (3-5-2): Milan; Sall (61’ Tazza), Fontana, Muratori (92’ Ferrante D.); Ferrante G., Sicurella, Kosovan (61’ Bubas), Tumminelli (75’ Dellino), Rodrigues (75’ Lollo); Gagliardi, Croce. A disp.: Crevellera, Casiello, De Pasquale, Rodriguez. All.: Erra

Fidelis Andria (3-4-1-2): Baietti; Giambuzzi, Telera,Padalino (78’ Sasanelli); Riefolo, Cecere, Feola, Russo (83’ Varsi); Strambelli; Scaringella (78’ Quitadamo), Jeffrson (63’ Bottalico). A disp.: Fratti, Ponzo, Piccioni, Lauriola. All.: De Candia

Arbitro: Giuseppe Costa di Catanzaro

Marcatori: 53’ Cecere (FA)

Ammoniti: Kosovan (G), Tumminelli (G), Russo (G), Riefolo (F)