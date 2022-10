L'Agropoli dilaga nel finale del big match

ERCOLANESE-AGROPOLI 2-5

ERCOLANESE: Cafariello, Balzano, Esposito (46′ Sperandeo), De Giorgi (71′ Di Gennaro), Fiele, Petrarca, Chiavazzo, Marigliano, Trimarco (66′ Menna), Marzullo, Infimo. All. Di Pasquale.

AGROPOLI: Paparella, Pollio, Maiese D., Mincione, Follera, Pastore, Arevalo, De Sio, Margiotta (65′ Santonicola), Natiello, Rekik (65′ Sorrentino). All. Turco.

ARBITRO: D’Amato di Salerno.

RETI: 12′ Margiotta (A), 56′ Infimo rig. (E), 61′ e 91′ Arevalo (A), 75′ Sperandeo (E), 77′ e 96′ Natiello (A).

L'Agropoli di mister Carmine Turco espugnano il Solaro di Ercolano e blinda il primo posto in classifica in attesa delle gare di domani pomeriggio. A portare in vantaggio i delfini ci pensa il solito Margiotta ad inizio primo tempo. Per il capitano si tratta del quarto gol in campionato. Un minuto dopo, al 20', il capitano potrebbe bissare ma calcio fuori da buona posizione. Prima del riposo due timide occasioni per i padroni di casa che però non cambiano il punteggio. Nella ripresa partono bene i locali che su calcio di rigore di Infimo ristabiliscono momentaneamente la parità. Un minuto dopo l’ora di gioco però il nuovo vantaggio per i delfini. Arevalo fa tutto bene, compresa la conclusione che regala il 2-1. La squadra di mister Di Pasquale, restata intanto in dieci per l’espulsione di Fiele per condotta violenta, trova il pareggio ad un quarto d’ora dalla fine. Sperandeo di testa anticipa tutti compreso Paparella. La risposta dei delfini arriva però dopo appena un minuto dal gol e c’è il nuovo vantaggio con Natiello dopo una grande giocata di De Sio. Nei minuti di recupero l’Agropoli dilaga. Al 91′ un altro gol di Arevalo e sul fischio finale anche il 5-2 con un tiro da fuori area di Natiello.