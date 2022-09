Buccino irriconoscibile, poker del Costa d'Amalfi

BUCCINO-COSTA D'AMALFI 0-4

RETI: 4' Ferraiolo, 56' e 90' Proto, 58' Vaccaro.

BUCCINO: Volzone, Mammoliti, Murano, Sansone (45' Carucci), Dellacasa, Friedenlieb, Senatore, Gibba, Bainotto (60' Castillo), Marciano (60' Pamuk), Lammardo (45' Sambataro) All. De Pascale (a disp. Santangelo, De Martino, Romero Trasmonte, Ambrosino, Paparello).

COSTA D'AMALFI Manzi, Orta, Giliberti (20' Imperiale), Matrone, Proto, Pepe, Criscuolo (90' Esposito), Ferraiolo (53' Magno), Infante, Serretiello (67' Milano), Vaccaro (80' Galano). All. Proto (a disp. Cuomo, Apicella, Russo, Celentano).

Il Costa d'Amalfi cala il poker e si aggiudica una gara importante in ottica classifica. I costieri privi di Ferrara, ma con Pepe titolare dal primo minuto, espugnano Buccino. Pronti via ed è già vantaggio, grazie ad un cross di Proto sul quale si avventa Ferraiolo di testa superando l'estremo difensore rossonero. Il Buccino prova una timida reazione, ma ad essere pericoloso è ancora il Costa che prima della fine del primo tempo centra una traversa in mischia dopo un calcio di punizione di Infante. La ripresa inizia sulla scia della prima frazione, ed al quinto minuto il Buccino rimane in 10 per l'espulsione, somma di ammonizioni, di Dellacasa. Ne approfitta il Costa e in due minuti cala un uno-due che chiude letteralmente la gara. Prima ci pensa Proto, sfruttando un calcio d'angolo, poi Vaccaro, che scappa via sul filo del fuorigioco, tutte e due le reti su assist di Infante. Il Buccino prova a reagire, sfiorando anche il gol con Castillo, il quale a tu per tu con Manzi mette palla fuori, ma allo scoccare del 90' è ancora Proto a realizzare il definitivo poker, sfruttando una leggerezza della difesa di casa. Una vittoria importante che arriva prima di due gare durissime, contro San Marzano ed Agropoli.