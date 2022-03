Fase nazionale Coppa Italia dilettanti, conosciamo le avversarie del San Marzano

Sta per iniziare un periodo pieno zeppo d’impegni per il San Marzano. Un tour de force che costringerà la formazione blaugrana a giocare praticamente ogni tre giorni, tra campionato e coppa. Sicuramente mister Egidio Pirozzi con la rosa che ha a disposizione aveva messo in conto di provare ad andare in fondo in entrambe le competizioni, con la possibilità di avere un calendario serrato. Di certo la sospensione delle attività del mese scorso ha reso però ancora più complicato far incastrare i vari impegni. Con l’obiettivo dichiarato di vincere il campionato per essere promossi in serie D, e con la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza della Campania, il San Marzano non può fermarsi proprio adesso. La fase nazionale della Coppa Italia dilettanti è giunta ora al suo percorso clou, un’avventura che non può di certo essere sottovalutata. Inseriti nel girone G che prevede un triangolare, i blaugrana sfideranno i rispettivi vincitori della fase regionale di Puglia e Basilicata, ovvero Barletta e Melfi. Il triangolare prenderà il via il 9 marzo, con i blaugrana che esordiranno in trasferta contro il Barletta. Il risultato di questo match decreterà il resto del calendario. Infatti in caso di sconfitta, il San Marzano tornerà subito in campo per la seconda giornata il 16 marzo ospitando il Melfi. In caso di vittoria o pareggio invece, la squadra di mister Pirozzi disputerà direttamente la terza giornata il 23 marzo. La sola vincitrice approderà ai quarti di finale in programma con gare di andata e ritorno il 30 marzo e 6 aprile, con le semifinali fissate il 13 e 20 aprile, e la finale a Firenze il 27 aprile.

Qui Barletta

Il Barletta, primo avversario dei blaugrana, ha superato il Martina nella finale della coppa pugliese. Dopo lo 0-0 della partita d’andata, i biancorossi si sono imposti 2-1 al ritorno. La squadra di mister Francesco Farina gioca in maniera speculare a quella di mister Pirozzi. Un 4-3-3 che vede Tucci tra i pali, pacchetto difensivo con Milella, Visani, Telera e Marangi, linea di centrocampo con Vicedomini, assolutamente il leader della squadra, Cafagna e Dettoli, tridente d’attacco con le ali Morra e Lavopa, a segno entrambi in finale, a sostegno di Pignataro miglior marcatore della compagine pugliese. Ma il Barletta sa essere anche spregiudicato, tant’è che in alcuni casi i biancorossi hanno iniziato le gare con un offensivo 4-2-4, potendo permettersi altre frecce come Russo e Nannola o lo stesso centravanti Manzari.

Qui Melfi

Il Melfi si è aggiudicato la coppa della Basilicata battendo nella finale giocata sul campo neutro di Potenza la compagine materana dell’Elettra Marconia con il punteggio di 2-0. Anche mister Andrea Destino schiera la sua formazione con un 4-3-3. Della Luna e l’under Nappo si contendono la difesa dei pali, Miglionico e Lioce sono i due terzini, mentre Maiorino e Possidente - quest’ultimo difensore goleador - i due centrali. Sindic, a segno in finale, è il talento del centrocampo, affiancato da Capezzuto e Falanga e all’occorrenza dal solido Jawara. Il miglior marcatore dei gialloverdi Di Senso, che ha sbloccato la finale, è il centravanti del tridente completato da Potenza e Suriano, con il fantasista argentino Periale capace di spaccare le partite se dovesse iniziare dalla panchina.