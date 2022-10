Il Buccino non ferma la corsa dell'Ercolanese

ERCOLANESE-BUCCINO 3-1

Ercolanese: Cafariello, Balzano, Menna (dal 46' Esposito), De Giorgi, Fiele, Petrarca, Chiavazzo, Marigliano, Trimarco (dal 53' Sperandeo), Avolio (dal 53' Marzullo, dal 75' Di Gennaro), Infimo (dall'88' Marrazzo). A disp.: Capece, Ferro, Di Zazzo, Balido. Allenatore: Raffaele Di Pasquale.

Buccino Volcei: Volzone, Donnantuoni, Murano (dall'88' Paparello), Sambataro, De Martino (dal 63' Lammardo), Friedenlieb, Senatore, Sansone, Ambrosino (dal 63' Mammoliti), Marciano (dal 58' Marrocco), Gibba. A disp.: Santangelo, Carucci, Pamuk, Martinelli, Castillo Guti. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

Arbitro: Francesco Vitalii Diomiaiuta di Salerno.

Marcatori: 11' Senatore (B); 21' e 62' De Giorgi (E), 87' Sperandeo (E).

Si conclude con una vittoria per 3-1 dell'Ercolanese il match testa-coda del Raffaele Solaro contro la Buccino Volcei. Partita che è stata equilibrata per lunghi tratti, soprattutto nel primo tempo, dopodiché è venuta fuori la qualità superiore della capolista del girone B del campionato di Eccellenza. Dopo un paio di occasioni sprecate in avvio dai vesuviani con Balzano e Trimarco, la Buccino Volcei passa in vantaggio all'11': errore in fase di disimpegno del portiere Cafariello che permette a Marciano di liberarsi al tiro; l'estremo difensore ci mette una pezza iniziale, ma non può nulla sulla ribattuta vincente del capitano rossonero Senatore che vale l'1-0 per gli ospiti. Ospiti che al 19' hanno avuto anche la golosa palla-gol del raddoppio con Gibba di testa sul corner di Marciano, ma il pallone viene salvato sulla linea da un difensore. Dopo una bella parata di Volzone sulla conclusione angolata dal limite di Marigliano, al 21' l'Ercolanese trova il gol del pari: calcio d'angolo battuto da Chiavazzo e colpo di testa vincente di De Giorgi che vale l'1-1. Nella ripresa, i cambi dalla panchina fanno la differenza e premiano i padroni di casa, soprattutto gli ingressi in campo di Marzullo e Sperandeo: il primo ispira il gol del 2-1 al 62' con un cross per il secondo che di testa chiama alla parata Volzone, il quale non può nulla sulla ribattuta di De Giorgi; poi è Sperandeo a chiudere la pratica all'87' approfittando di un malinteso tra Mammoliti e Sambataro in fase di uscita dal basso. Ercolanese che, non solo mantiene la vetta a punteggio pieno, ma allunga anche su alcune delle dirette inseguitrici. Buccino Volcei, invece, che resta ancora in fondo alla classifica in compagnia del solo Vico Equense.