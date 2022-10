Sono del Lioni i tre punti contro il Faiano

Allo stadio Nino Iorlano la Pol. Lioni ha battuto 2-0 il Faiano. A sancire il bel successo della formazione di mister Marasco sono stati i gol di Riccardo Greco al 15' del primo tempo e di Giuliano Granata in pieno recupero al 95'. Pronti via, è la bella rete realizzata da Riccardo Greco a sbloccare il match, grazie all'assist del giovane classe 2005 Michele Ciociola, che serve l'inserimento del compagno che a tu per tu col portiere segna in diagonale. Nonostante lo svantaggio all'intervallo, il Faiano ha avuto la giusta reazione e si è visto anche annullare il gol di Bove. Nonostante ciò, la gara è sembrava davvero stregata per i biancoverdi, che tra sfortuna ed errori non sono riusciti a pareggiare. Tante le occasioni mancate, in quello che è stato un vero e proprio assedio nella ripresa. Su tutte la palla gol di D'Auria con il salvataggio miracoloso del portiere di casa a un passo dalla linea di porta. Una palla persa sulla trequarti nel forcing finale poi, ha portato alla marcatura di Giuliano Granata che, al 95', in pieno recupero, ha suggellato il successo del Lioni con un tiro dai 40 metri a porta vuota per il definitivo 2-0.