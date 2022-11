Sporting Pontecagnano frenato dal Sapri

Ci ha provato in ogni modo, lottando su ogni pallone, gettando tutte le nostre forze nel rettangolo di gioco per portare a casa i 3 punti. Purtroppo però, tutto questo non è bastato allo Sporting Pontecagnano per avere la meglio del Sapri. La capolista, amareggiata del pareggio al termine della gara che ha visto Pascuzzo replica alla rete di Campione, è consapevole di essere pronta per lottare fino alla fine per quello che è l'obiettivo prefissato.