Esordio vincente per l'Angri: 2-1 con l'Aprilia

ANGRI-APRILIA 2-1

ANGRI: Bellarosa, Riccio, Manzo, Varsi, De Rosa (63′ Fiore), Barone (85’Fabiano), Celiento (72’Cassata), Samb (63’Pagano), Maranzino, Visconti (85’Strianese), Sall. A disp: Esposito, Casillo, Giordano, Alfano. All: Floro Flores.

APRILIA: Silvestrini, Del Duca, Zanchetta (46’Bernardini), Pezone (69′ Capuano), Laghigna, Murgia, Ceka (69’Sammartino), Grossi (85’Chrisantus) Innocenti (85′ Pennacchi), Corelli, Mannucci. A disp: Salvati, Battisti, Pedone, Carbone. All: Centioni

ARBITRO: Graziano di Rossano.

MARCATORI: 11′ Varsi (An), 32′ Grossi (Ap), 39′ De Rosa (An).

In uno stadio Novi vestito a festa l’Angri comincia la sua avventura in serie D. Dopo 11 stagioni la compagine doriana ritorna a disputare il campionato di quarta serie. La prima gara vede la squadra di Floro Flores impegnata contro l’Aprilia. Il tecnico doriano, in occasione della prima partita di campionato, schiera Bellarosa in porta, linea difensiva composta da Riccio, Sall, Manzo e Samb. A centrocampo il trio Maranzino, Visconti, De Rosa ed in attacco Varsi, Barone e Celiento. La squadra doriana affronta gli avversari senza alcun timore reverenziale e comincia a giocare con un piano di gioco ben delineato. Questo consente ai doriani di passare in vantaggio subito grazie ad un gol di Alfredo Varsi. Il bomber della scorsa stagione, realizza la prima marcatura del nuovo corso. Dopo il vantaggio, le due squadra calano i ritmi. L’Aprilia, però, continua a spingere sulla fascia sinistra. Al minuto 32 la compagine laziale riesce a trovare il gol del pari con un tiro fulmineo di Grossi che coglie di sorpresa Bellarosa. Bastano solo 7 minuti all’Angri per rispondere all’Aprilia. La compagine grigiorossa ritorna in avanti grazie ad una giocata in area di rigore di Gennaro De Rosa. L’ex Savoia sbuca in area dopo una giocata di Visconti e piazza il pallone in rete e fissa il punteggio sul 2-1. Nel secondo tempo accade poco. L’Aprilia accelera, ma sbatte contro il muro grigiorosso. L’Angri, così, conquista i primi tre punti del suo campionato.