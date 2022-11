Cavese fermata dal Gravina

Getta il cuore oltre l’ostacolo il Gravina allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni, e strappa un punto alla capolista del girone H grazie al finale a reti bianche. Prestazione di sostanza nella ripresa per gli ospiti, vista anche l’espulsione di Ligorio alla metà del secondo tempo. Occasione sprecata per la Cavese di mister Troise che, appunto, nonostante la superiorità numerica non è riuscita a conquistare l'intera posta in palio.