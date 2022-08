Coppa Italia serie D, la Paganese ospita la Puteolana

Allenamento di rifinitura questo pomeriggio al Superga di Mercato San Severino per la Paganese di mister Giampà. Sono venti i convocati per il match di domani alle 20:30 al Marcello Torre di Pagani contro la Puteolana: match valido per il turno preliminare della Coppa Italia di serie D. Mancheranno Pozzebon, che deve scontare una squalifica pregressa di tre turni nella competizione, Adeyemo in attesa del transfert e gli infortunati Gueye e Cianciulli. L’attaccante francese sta recuperando da un colpo al quadricipite subito contro la Pianese. Portieri: 1 Rendina, 22 Pinestro. Difensori: 13 Capone, 20 Brugnano, 26 Di Somma, 28 Esposito, 29 Maccherini. Centrocampisti: 3 Mazzeo, 6 Nembot, 7 Cusumano, 8 Iuliano, 14 Verna, 15 Del Gesso, 16 Tomolillo, 17 Semonella, 18 Di Stasio, 23 Scandurra. Attaccanti: 10 D’Agostino, 11 De Felice, 21 Ancora