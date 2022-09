Esordio amaro per il Santa Maria Cilento

SANTA MARIA CILENTO-LOCRI 0-2

SANTA MARIA CILENTO (3-5-2): Guerra; Ferrante, Campanella; Morlando; De Marco (32’ st Tandara), Mancini (37’ st De Mattia), Ziello (2’ st Di Peri), Coulibaly, Ferrigno; Bonanno, Yeboah (9’ st Capozzoli). A disp.: Fezza, Diop, Ielo, Ventura, Petrazzuolo. All. Di Gaetano.

LOCRI (4-3-3): Ianni; Lucà, Aquino, Mbaye, Paviglianiti; Romero (38’ st Furina), Dodaro, Larosa (41’ st Mazzone); Parrotta; Carella (44’ st Congiu), Ficara (23’ st Pagano). A disp.: Loccisano, Martinez, Zarich, Monti, Felline. All. Mancini.

ARBITRO: Gabriele Sciolti di Lecce.

RETI: 30’ pt Ficara (L), 29’ st rig. Larosa (L).

Perde 2-0 in casa all'esordio in campionato il Santa Maria Cilento, battuto dal Locri. Al 15’ De Marco, tunnel su Parrotta, e tiro cross velenoso che termina sul fondo. Al 23’ il Santa Maria recupera il pallone in attacco e calcia con Ziello: blocca Ianni. Al 29’ botta al volo di Morlando su una respinta della difesa, il Locri respinge. Al 30’ slalom di Ficara in area: supera due difensori e batte un incolpevole Guerra. Al 34’ schema su angolo: calcia alto Dodaro. Al 38’ Mancini va via, scarica su De Marco che crossa per la botta al volo di Ferrigno, miracolo di Ianni. Al 47’ colpo di testa di Coulibaly, su punizione di Bonanno: ancora intervento prodigioso di Ianni. Al 3’ della ripresa contropiede per il Locri e tiro a giro fuori di Parrotta. Al 27’ rigore per il Locri per un tocco con le mani di Mancini che però l’aveva prima colpita con il piede. Nonostante le proteste, Sciolti decreta la massima punizione: rigore segnato da Larosa. Al 42’ colpo di testa di Mbaye, para Guerra. Al 47’ Bonanno in mischia non trova la mira giusta.