Alessio Ziello rinforza il centrocampo del Santa Maria Cilento

Primo rinforzo anche per il centrocampo del Santa Maria con la firma di Alessio Ziello. La mezzala sinistra, classe 1999, arriva dal Team Altamura, squadra pugliese con cui nell’ultima stagione ha giocato nel girone H di serie D. “Società seria e organizzata, posto incantevole e tranquillo, ci sono tutte le condizioni ideali per fare calcio - ha dichiarato, Ziello, dopo la firma -. Non ho esitato un solo istante ad accettare la proposta del club e credo che insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni”. Dopo le esperienze in Primavera con Ternana e Benevento, il calciatore napoletano ha giocato in D anche con Real Aversa e Gladiator.