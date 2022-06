Calpazio, dopo la retrocessione lascia il presidente Angelo Di Giovanni

Il presidente della Calpazio Angelo Di Giovanni ha divulgato una lettera con la quale lascia il suo ruolo dirigenziale. ?Lascio la carica di presidente della Calpazio. La scelta che ho fatto è legata a ragioni personali e lavorative, ma è stata serena, perché sono convinto che la Calpazio avrà, come ha sempre avuto, l'energia per continuare a brillare. Vado via consapevole di aver dato tutto me stesso per questa maglia storica, che rappresenta il paese di mio padre e di mio nonno, del quale porto il nome con orgoglio. Sono stati anni bellissimi, nei quali ho conosciuto persone meravigliose e piene di umanità. Sento il dovere di dire grazie a tutti i capaccesi, ai nostri sostenitori e tifosi, oltre a tutti gli imprenditori che, anche nell'ultimo anno, mi sono stati vicino. Un grazie particolare lo dedico ad Attilio Taddeo, vera anima dell'associazione, che mi ha insegnato tanto, come un padre farebbe con un figlio a cui vuole davvero bene. Resto vicino alla Calpazio, che considero come una grande famiglia: il mio sangue è granata ed il sangue, vivo, non cambia colore?.