La Nocerina torna a muovere la classifica, ma con il Cassino è solo pari

Pareggio esterno per la Nocerina, con il Cassino termina 0-0. La squadra di Marco Nappi dimentica il ko interno con la Romana, ma al Salveti conquista soltanto un punto. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, la gara però resta bloccata. La prima occasione degna di nota è di Mazzaroppi al 23’ con una conclusione che chiama in causa Venturini. L’estremo difensore rossonero deve salire in cattedra anche due minuti più tardi sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Magliocchetti. Alla mezz’ora Raucci va via sulla fascia e pennella ancora per il ventiquattrenne che, di prima intenzione, impegna soltanto centralmente Venturini. La reazione dei molossi arriva al 36’ con Guida che, a tu per tu con Stellato, non concretizza. Al 42’ altra fiammata dei ragazzi di Nappi con un bolide di Liurni che si stampa sulla traversa. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa largo di Ingretolli. La ripresa si apre con una grande opportunità per Liurni che davanti a Stellato si fa ipnotizzare. Buon approccio al secondo tempo per i campani con Piccioni e Rossi che scaldano ancora i guantoni del portiere locale al 51’. Al 58’ Ingretolli va via a Mazzei e obbliga Venturini ad una nuova super parata. Sugli sviluppi del corner, Mileto di testa manda alto. Entrambe le squadre cercano di strappare il bottino pieno, ma il ritmo della sfida non cambia e l’incontro va in archivio con il risultato di 0-0.