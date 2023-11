Serie D - Il San Marzano cala il poker alla Flaminia, Gelbison sconfitta dal Rotonda. Esulta l'Angri nel derby show con il Santa Maria

Torna alla vittoria il San Marzano, che cala un secco poker alla Flaminia Civita Castellana. Punteggio finale di 4-1 in favore degli uomini di mister Mauro Zironelli, che indirizzano la sfida già nei primi 5' del primo tempo. Le reti di Altobello e Ferrari mettono in discesa un match mai in discussione, se non a risultato acquisito. I blaugrana potrebbero incrementare il bottino ben prima del 43', minuto in cui arriva il tris di Favo. Nella ripresa gli ospiti tentano una reazione per provare a riaprire i giochi, ma trovano un Cevers in grande spolvero. Cuomo mette in ghiaccio i tre punti e l'immediato gol della bandiera della Flaminia non crea grossi patemi all'undici di Zironelli.

Show nel derby tra la Polisportiva Santa Maria e l'Angri. Vantaggio al 15' per i giallorossi con la rete di Borgia su assist di Gaeta dopo un cross di Catalano. Al 22' arriva il primo pareggio dei grigiorossi con il diagonale di Ascione. Al 42' il Cavallino completa il sorpasso con una ripartenza perfetta concretizzata da Longo. In pieno recupero però i padroni di casa ristabiliscono l'equilibrio con un tap-in di Nunziante. All'81' il Santa Maria si riporta avanti con Maiese, ma non basta. Giorgio sale in cattedra e con una doppietta, tra l'83' e il 92' ribalta il punteggio: 3-4 allo stadio Carrano.

Passo falso casalingo per la Gelbison di Alessandro Monticciolo. La compagine rossoblù non riesce a replicare al Rotonda, abile a trovare l'unico guizzo vincente della partita con Fernandez nel secondo tempo. Per Bubas e compagni è una domenica da dimenticare in ottica "corsa playoff", gli ospiti invece conquistano tre punti fondamentali per l'obiettivo salvezza