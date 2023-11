Cavese e Costa Orientale Sarda non vanno oltre il pari. Mancata fuga per i biancoblù, Di Piazza sbaglia un rigore

Il big match di giornata va in archivio senza reti. La Cavese di Daniele Cinelli deve accontentarsi di un pareggio nello scontro diretto con la Costa Orientale Sarda. Un rigore fallito da Di Piazza con l’opposizione della traversa e un legno anche per gli avversari sono le occasioni clou della gara, valida per la tredicesima giornata del Girone G.

La cronaca del match dello stadio Lamberti si apre con una fase di studio tra le due squadre. Il primo affondo è di marca biancoblù con una conclusione di Addessi che trova subito la risposta di Floris. Gli aquilotti tengono in mano il pallino del gioco e, dieci minuti dopo, costruiscono una nuova azione interessante. Fraseggio tra Sette e Addessi, il classe 2004 calcia con il mancino ma non inquadra la porta da buona posizione. I metelliani si affidano ancora al numero 11 che spinge sulla destra e mette al centro, Di Piazza ci prova in rovesciata con la sfera che termina alta di poco. Passano cinque giri di lancette e la capolista sfiora di nuovo il vantaggio con uno schema da corner: Zenelaj pennella, Addessi devia senza riuscire ad indirizzare verso lo specchio. Trascorsa la mezz’ora i sardi si fanno vedere dalle parti di Boffelli con Aloia che intercetta il pallone e impegna l’estremo difensore di casa. Sul capovolgimento di fronte la Cavese arriva in area e, complice un fallo di mano di un avversario, conquista la massima punizione. Dal dischetto si presenta Di Piazza, ma il penalty finisce sulla traversa e chiude un primo tempo equilibrato. Lo spartito della ripresa non cambia, con i blufoncè che restano in attacco e vanno a caccia della rete con Zenelaj, la mira del ventenne non è precisa. Al 51’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Di Piazza appoggia in rete dopo l’iniziativa di Addessi, ma il direttore di gara annulla per posizione irregolare dell’attaccante. Al 71’ legno colpito anche dalla Costa Orientale Sarda con un bolide di Demontis che finisce sulla parte alta dello specchio difeso da Boffelli. Nel finale ottima chance per Piovaccari, la palla però esce di un soffio. A pochi minuti dal termine Felleca spreca l’opportunità da ottima mattonella: al triplice fischio è 0-0 al Lamberti.