Paganese sconfitta al Torre, il Martina vince con un rigore di Bonanno

Quarta sconfitta in campionato e nessuna continuità all’impresa contro il Gravina. La Paganese esce senza punti dalla gara con il Martina, disputata allo stadio Torre e valida per la tredicesima giornata del campionato. La compagine di Massimo Agovino va ko in casa, decide un gol di Bonanno dal dischetto nel secondo tempo.

La partita si apre con un primo tentativo di Perez che raccoglie una respinta della difesa al 5’ e calcia con il destro al volo, Esposito si distende e si rifugia in angolo con un grande intervento. Gli azzurrostellati cercano di reagire con una giocata di Faiello che va via sulla corsia ed entra in area, ma viene fermato dagli avversari. Il calciatore di casa chiede il calcio di rigore, il direttore di gara non è d’accordo e lascia proseguire. Al 29’ Mancino serve Iannone che si accentra dalla sinistra e tira con il piede opposto, la traiettoria finisce alta sopra la traversa. Gli ospiti replicano con le giocate imprecise di Bonanno alla mezz’ora e di Palermo al 31’. La frazione iniziale va in archivio con un nuovo sussulto della compagine ospite: punizione di Bonanno con il mancino, la parabola disegnata dal ventottenne termina sul fondo. In avvio di ripresa contatto tra Mancino e Silletti, anche in questa circostanza l’arbitro fa correre. Al 55’, sul versante opposto, Esposito stende Bonanno: giallo per il portiere e rigore per il Martina. Dagli undici metri va proprio il calciatore che ha conquistato il penalty e non sbaglia. Il gol galvanizza ulteriormente la squadra di Pizzulli che lavora per il raddoppio. Tentativi di Tuccitto al 59’ e di Pinto al 66’, l’estremo difensore interviene. La Paganese non riesce a ristabilire l’equilibrio, il Martina gestisce e al triplice fischio si assicura tre punti pesanti in trasferta.