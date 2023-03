Con Maiese e Abayian è un Agropoli di rimonta

VIRTUS AVELLINO: Volpe (40′ Parisi), Della Rocca (40’st Cucciniello A.), Lippiello, Cucciniello C., Giobbe, Nicodemo, Alleruzzo, De Maio (31’st Silano), Ripoli, Nappi (46′ Panico), Modano. All. Narciso.

AGROPOLI: Gesualdi, Pollio (16’st De Mattia) , Maiese D., Urruty (11’st Monteiro), Follera, Pantano (16’st Giordano), Maiese M. (38’st Salerno), De Sio, Abayian, Natiello, Infimo (38’st Russo). All. Turco.

RETI: 10’st Ripoli (V), 28’st Maiese D., 32’st Abayian (A).

ARBITRO: Scarati di Termoli.

Prestazione di cuore e grinta dell’Agropoli al comunale di San Michele di Serino. I delfini in pochi minuti della ripresa ribaltano la gara è battono i padroni di casa. Partono bene gli irpino che all’ottavo colpiscono la traversa con Nicodemo che stacca più alto di tutti a ridosso dell’area piccola. La risposta dei delfini due minuti più tardi con il sinistro alto di Infimo. Ancora biancoverdi subito dopo il ventesimo con il tentativo alto di Alleruzzo. A metà prima frazione la grande chance del primo ma Infimo da ottima posizione non trova la porta. L’ultimo brivido della prima frazione è l’uscita attenta di Gesualdi su Lippiello. Nella ripresa il risultato cambia subito. Ripoli insacca in contropiede dopo l’assist dalla corsia destra. Ancora il numero nove sfiora il raddoppio al 25esimo ma il suo colpo di testa non è abbastanza preciso. Scampato il pericolo i delfini si riversano in avanti e trovano il pareggio con il sinistro dalla distanza di Mimmo Maiese. Passano tre minuti e la rimonta si concretizza. Su sviluppi di angolo tiro respinto di Natiello e Abayian prima di tutti insacca per l’1-2. Nel finale la Virtus cerca il pari ma le conclusioni di Alleruzzo e Cucciniello si perdono di poco sul fondo.

Intanto, l'Agropoli ha comunicato che il portiere Pietro Paparella nelle giornate di martedì e mercoledì svolgerà due allenamenti di prova con l'Empoli. Il calciatore è atteso presso il centro sportivo Monteboro dove risiederà per tutto il periodo di prova. La chiamata è motivo di grande orgoglio per la società e testimonia il duro lavoro che ogni giorno mette nel crescere i propri talenti. Dalla scuola calcio sino al settore giovanile.