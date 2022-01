Coppa Italia Eccellenza, rinviata Scafatese-San Marzano

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza tra la Scafatese ed il San Marzano, che inizialmente era prevista per la giornata di oggi, mercoledì 5 gennaio, è stata rinviata a mercoledì 19 gennaio. È slittato dunque il derby salernitano di coppa. Da ricordare che alla ripresa degli allenamenti e al termine degli usuali controlli all'interno del team scafatese era stato evidenziato lo sviluppo di un focolaio Covid-19, con ben sei casi di positività accertati nel gruppo della prima squadra. La società canarina in via precauzionale ha sospeso gli allenamenti. Anche per questo la Lnd Campania ha deciso di rinviare la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia che sarà dunque disputata tra due settimane sempre allo stadio 28 settembre 1943 - G. Vitiello di Scafati.