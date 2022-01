Eccellenza Gir. C. Un quartetto per la promozione, Virtus Cilento fanalino di coda

Con l’arrivo del 2022 il campionato di Eccellenza, che ha già disputato la prima giornata del girone di ritorno, si ritrova oltre il giro di boa e guarda ormai a quella che è la corsa verso la promozione in serie D. Ricordiamo dunque brevemente il regolamento. Al termine del campionato, solo le prime classificate dei tre gironi accedono al triangolare finale dal quale le prime due ottengono la promozione diretta in serie D mentre la terza classificata approda agli spareggi in qualità di ‘Campania 1’. Le seconde e terze classificate di ogni girone più le migliori due quarte, per un totale di otto squadre, partecipano ai playoff con gli abbinamenti che vedranno la migliore piazzata opposta alla peggiore, la seconda contro la penultima, la terza contro la terzultima e infine la quarta contro la quinta. La vincente dei playoff otterrà la qualifica di ‘Campania 2’ e prenderà parte agli spareggi per la serie D.

A tal proposito la Lega Nazionale Dilettanti ha effettuato il sorteggio integrale per definire la griglia degli spareggi con ventotto squadre che lotteranno per ottenere sette promozioni. Tale sorteggio ha previsto gli accoppiamenti Basilicata-Campania 1 (sfida N) e Campania 2-Calabria (sfida O), con successivo secondo turno che prevede l’incrocio tra Vincente N-Vincente O. Per centrare l’obiettivo promozione dunque, bisogna superare due turni. Le squadre s’incontreranno nella fase nazionale il 22 e 29 maggio 2022 con le gare di andata e ritorno del primo turno, il 5 e 12 giugno 2022 con le gare del secondo e ultimo round. Per quanto riguarda i playout e le retrocessioni invece, le ultime due (tredicesima e quattordicesima) dei tre gironi retrocederanno direttamente in Promozione. Ai playout invece vi saranno gli abbinamenti nona-dodicesima e decima-undicesima, ammesso che tra queste non vi siano più di otto punti di differenza.

Detto ciò, diamo uno sguardo alla classifica attuale del girone C, ovvero quello che parla esclusivamente salernitano. La questione promozione sembra una questione per quattro club: San Marzano (34 punti), Agropoli (32), Angri (32) e Scafatese (31). Il Buccino (25) e il Vico Equense (24) possono al massimo aspirare a dar fastidio, ma è comunque ostico infastidire le battistrada. Infondo alla classifica la Virtus Cilento con un solo punto e destinata alla prima retrocessione diretta, mentre per la seconda c’è bagarre. Attualmente il Castel San Giorgio (11 punti) è messo peggio venendo da una striscia davvero negativa, ma sono poco distanti Faiano (15), Sant’Agnello (14), Calpazio (14) e Salernum (12) che non riescono ad avere continuità di risultati. Bene nella seconda parte del campionato l’Alfaterna (16) che momentaneamente è fuori dalla zona playout così come il Costa d’Amalfi (18) che ha sempre occupato una posizione di centro classifica.