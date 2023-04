Coppa Italia, il San Marzano è in finale

CAMPOBASSO-SAN MARZANO 1-1

CAMPOBASSO: Di Rienzo, Tizzani, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, Potenza, Vanzan, Ripa, Traore, Lombari. A disp. Anastasia, Cascione, Di Lallo, Franchi, Fruscella, La Montagna, Pinto, Sabatino, Tordella. All. Di Meo.

SAN MARZANO: Palladino, Velotti, Riccio, Di Girolamo, Armeno, Nuvoli, Tarascio, Casillo, Marzano, Camara, Elefante. A disp. Ragone, Fernando, Dentice, Balzano, Tranchino, Lettieri, Montoro, Marotta, Esposito. All. Fabiano.

RETI: 46' Fruscella (C), 49' Di Girolamo (S).

Giornata di Coppa Italia dopo la sosta pasquale con il San Marzano impegnato nel ritorno della semifinale. Allo stadio Squitieri i blaugrana si sono imposti per 1 rete a 0 sui molisani, che sono scesi in campo al Selvapiana con l'obiettivo dell'impresa. Il primo tempo però ha visto soprattutto gli ospiti andare vicini a segnare. L'incursione di Elefante, la punizione di Di Girolamo, Tarascio pericolosi prima di testa e poi col tiro ribattuto dalla difesa. E poi i tanti calci d'angolo collezionati dai blaugrana senza però riuscire a sbloccare una gara che sul finale ha visto uscire timidamente il Campobasso, che comunque non ha creato grossi problemi a Palladino. La ripresa è tutta un'altra gara, con un inizio col botto. Nemmeno un minuto e il neoentrato Fruscella deposita in rete di testa il cross di Traore. Pochi minuti dopo arriva il pari, con Di Girolamo bravo a ribattere in porta la respinta di Di Rienzo. La partita si accende e si innervosisce, con qualche contatto di troppo che l'arbitro è costretto a fischiare per non far degenerare le proteste in altro. Ma forse è anche logico, perché la posta in palio è altissima e entrambe le compagini vogliono raggiungerla. Ma ne risente soprattutto il gioco, troppe volte spezzettato e con occasioni da gol praticamente inesistenti. Il Campobasso le tenta tutte ma nel finale di gara rimane anche in dieci per l'espulsione di Cavallini. Con l'1-1 il San Marzano accede meritatamente alla finale di Coppa Italia d'Eccellenza, da giocarsi il 26 aprile prossimo a Firenze contro una tra Certaldo e Cast Brescia (all'andata vittoria esterna del Certaldo per 1-0).