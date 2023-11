La Cavese passa il turno di Coppa, Rotonda ko al Lamberti: ai sedicesimi di finale c’è la Paganese

La Cavese torna in campo nell’impegno infrasettimanale per concludere la gara contro il Rotonda, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. La sfida, interrotta lo scorso 18 ottobre alla fine del primo tempo per infortunio dell’arbitro, riprende dal punteggio di 2-0 in favore dei biancoblù con gol di Felleca e Chiarella. La prima occasione della partita è per la squadra di Daniele Cinelli con Foggia che imbecca l’autore della seconda marcatura, ma l’estremo difensore ospite si rifugia in angolo. Al nono minuto del secondo tempo altra chance per i blufoncè con una conclusione imprecisa di Sowe. Passano tre minuti e Mercurio pesca Foggia, l’attaccante in area piccola non concretizza, calciando su Simeoli. La risposta biancoverde arriva al 61’ con un tentativo alto di Rossetto. L’azione si capovolge e Rana pennella per Chiarella, il colpo di testa del numero 28 si spegne sul fondo. Cinque minuti dopo ancora Sowe va vicino al bersaglio con un tiro che finisce sull’esterno della rete. Poco prima della mezz’ora della ripresa, i metelliani sprecano una nuova chance con Collura che recupera il pallone sulla trequarti e serve Foggia, il centravanti non inquadra dal limite dell’area. Il 9 di casa ci riprova anche sugli sviluppi di un corner, il risultato però non cambia. Nel finale gli ospiti sfiorano il gol con Rossetto, poi sono i padroni di casa a chiudere i giochi. Mercurio va via in mezzo a due avversari e calcia, il portiere si oppone: Chiarella è in zona e fa 3-0. Al triplice fischio la Cavese si assicura il passaggio del turno, ai sedicesimi di finale c’è la Paganese di Massimo Agovino.