Eccellenza, tutte le squadre retrocesse dopo i playout

Completo il quadro delle squadre retrocesse dal campionato di Eccellenza dopo i match dei playout dell’ultimo fine settimana. Al termine della stagione regolare erano già state decretate le retrocessioni di Ottaviano, Forza e Coraggio, Vis Ariano, Neapolis, Barano, Nuova Napoli Nord, Calpazio e Virtus Cilento. A queste si sono unite le sconfitte dei playout, che sono per il girone A il Città di Avellino battuto dal Saviano 2-0, per il girone B il Real Forio battuto a domicilio dal Sant’Antonio Abate per 1-0, e per il girone C Faiano e Alfaterna che hanno perso nonostante il fattore campo contro rispettivamente Salernum (1-2 d.t.s.) e Castel San Giorgio (2-3 d.t.s.).