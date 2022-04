Eccellenza, pokerissimo dell’Agropoli che schiaccia il Faiano

FAIANO-AGROPOLI 0-5

FAIANO: Barone, Mazza, Delle Serre, Pepe (18' Maisto, 51' Coiro), Battimelli, Consiglio (58' Farina), Irpino, Erra, Pellegrino (41' Mazzotta), Ascione, Senatore. All. Nastri.

AGROPOLI: Pragliola, Guzzo (81' Iasevoli), Maiese (62' Agresta), Pastore, Della Guardia, Natiello, Bacio Terracino, Masocco, Margiotta (58' Befi), Alba (69' Monzo), Vitelli (58' Yeboah). All. Sanchez.

ARBITRO: Ciaravolo di Torre del Greco.

RETI: 39' e 54' Margiotta, 46' Vitelli, 57' Bacio Terracino, 76' Yeboah.

Continua la propria corsa verso i playoff l’Agropoli, con la speranza di vivere un finale di stagione da protagonista. I delfini battono a domicilio il Faiano con un rotondo 5-0 anche se la partita è sbloccata solo sul finire del primo tempo con la rete di Margiotta. Nella ripresa si scatena l’attacco agropolese, mentre la difesa dei delfini è da record. Infatti, l'Agropoli è l'unica squadra dei tre gironi di Eccellenza ad aver tenuto inviolata la propria porta per cinque gare consecutive. Un buon viatico per mister Sanchez, che con la partita in ghiaccio ha fatto entrare anche Giovanni Iasevoli, classe 2005. Per lui esordio assoluto nel campionato di Eccellenza.