Un punto alla matematica, club granata vicinissimo alla promozione: può festeggiare ancora nell'avellinese

Un solo passo per raggiungere il traguardo e tornare sulla scena nazionale: la Sarnese è vicinissima alla promozione in Serie D. Il club del presidente Aniello Pappacena, ottenuta la vittoria di misura contro la Scafatese, è pronta ad affacciarsi di nuovo alla quarta serie italiana. La squadra di Francesco Farina, prima in classifica e con un vantaggio di nove punti sul Castel San Giorgio a tre giornate dalla fine, può vincere matematicamente il campionato di Eccellenza nel prossimo weekend. Ai granata, impegnati con la Virtus Avellino allo stadio Renzulli di San Michele di Serino, infatti basterà soltanto un punto per chiudere il discorso e dare il via alla festa tanto attesa.

Già protagonista in stagione con il trionfo in finale di Coppa Italia Dilettanti contro la Puteolana al “Partenio-Lombardi”, la Sarnese potrebbe assicurarsi il secondo trofeo dell’anno ancora sul suolo irpino. Una curiosa coincidenza per la capolista del Girone B, costruita in estate con l’obiettivo di ritrovare quella categoria persa a maggio 2019. Prima di tornare sui campi regionali, la formazione salernitana aveva vissuto cinque campionati consecutivi in Serie D. Poi la retrocessione dopo la sconfitta nel playout contro il Nola, la ripartenza dalla Promozione e il titolo rilevato lo scorso anno dalla Polisportiva Lioni.

Alla Sarnese dunque basterà un pareggio a Serino per assicurarsi l’aritmetica, l’avversario però è chiamato a blindare la salvezza. La promozione tuttavia potrebbe arrivare anche in caso di sconfitta. In quella eventualità si guarderà al risultato tra Castel San Giorgio e Città di Solofra: con un pareggio o un ko dei rossoblù, i ragazzi di Farina vinceranno il campionato. “Andiamo verso la quarta lettera dell’alfabeto”, scrive il team granata. E la città è già in clima festa.

Sarnese promossa in Serie D se…