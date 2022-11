Pari pirotecnico tra Faiano e Costa d'Amalfi

FAIANO-COSTA D'AMALFI 2-2

FAIANO: Senatore, Alfano, Consiglio (82º Falivene), Cisse, Somma, Ietto, Bove (65º Lucignano), Erra, Pellegrino, Troiano, Irpino. All. Serrapica (a disp. Barone, Sangiovanni, Galiano, Ait Ouabou, Landi, Grandi, Sebbouh).

COSTA D'AMALFI Manzi, Matrone, Imperiale (62º Esposito F), Orta, Pepe, Criscuolo, Magno (46º Celentano), Galano (49º Amatruda), Infante, Apicella, Serretiello (70º Vaccaro). All. Proto (a disp. Cuomo, Milano, Giliberti, Esposito Luigi).

RETI: 27º Orta - 35º (rig) Troiano - 48º Irpino - 80º Infante.

Ancora un pari per i biancazzurri, che riescono a riprendere una gara che si era fatta davvero in salita. Match equilibrato al Provenza di Montecorvino tra due squadre che stanno disputando un buon campionato. Poche le occasioni da gol, ma al primo tentativo vero i biancazzurri passano in vantaggio: punizione di Pepe dai 30 metri, sulla palla svetta di testa Orta che realizza di fatto il suo primo gol con la maglia costiera. Reazione immediata del Faiano che riesce a procurarsi un calcio di rigore, pochi minuti dopo m, per l'atterramento di Irpino: dal dischetto Troiano porta la gara in parità. Nella ripresa i padroni di casa ribaltano la gara, grazie al solito Irpino, che con uno splendido destro a giro dal limite non lascia scampo a Manzi. Il Costa d'Amalfi prova una timida reazione, non riuscendo peró a trovare spazi in una retroguardia davvero ben organizzata. A 10 minuti dal termine Infante si inventa l'ennesima giocata della sua stagione: palla in verticale di Matrone per il folletto costiero, il quale al limite dell'aria si gira e di sinistro fa partire un vero e proprio missile che si insacca alla sinistra di Senatore, siglando così la rete del pari. Dicevamo in precedenza, un pari giusto, tra due squadre che hanno provato a portare a casa l'intera posta fino all'ultimo, ma che fino al fischio finale si sono equivalse.