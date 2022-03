Il centravanti Bonazzoli non si è allenato: terapie lontano da Salerno

La Salernitana dovrà con tutta probabilità rinunciare ancora all'apporto dell'attaccante Federico Bonazzoli, il suo miglior realizzatore. Il calciatore, che ha messo a segno fin qui sei gol in maglia granata, era finito in tribuna in occasione della precedente partita casalinga contro il Bologna, a causa di un infortunio muscolare.

I fatti

Si era fermato, complice l'edema sul retto femorale della coscia sinistra. La Salernitana rischia di perderlo anche per la imminente trasferta di Milano, in programma allo stadio Meazza, il 4 marzo, contro l'Inter. Il calciatore, infatti, si è trasferito a Bologna, ospite del centro fisioterapico Isokinetic. Gli fa compagnia il centrocampista Leonardo Capezzi, che era stato già inviato dalla società del cavalluccio marino in Emilia Romagna per curare il ginocchio. Schiavone, invece, è ritornato a Salerno sabato scorso.

La partita del destino

Bonazzoli teneva tanto a confrontarsi con l'Inter, la squadra dei suoi sogni da bambino. Era, infatti, il golden boy della formazione Primavera che, allenata da Vecchi, vinse il torneo di Viareggio. Grazie a Walter Mazzarri, attuale allenatore del Cagliari, ha assaporato per la prima volta il gusto del debutto in prima squadra, non ancora 17enne. A meno di clamorosi recuperi, dovrà ancora marcare visita e la Salernitana potrà, dunque, contare soltanto sull'apporto di Djuric, centravanti, Mousset e Mikael, le altre due punte di ruolo ancora a digiuno di marcature. E' probabile che mister Nicola ricorra a due trequartisti a sostegno del gigante bosniaco: in ballottaggio ci sono Verdi, Perotti e Kastanos.