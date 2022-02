Finale Coppa Dilettanti, iniziata la vendita dei biglietti

Si avvicina il momento della finalissima di Coppa Italia dilettanti della Campania. La gara di finale regionale targata 2021/22 che vedrà protagoniste il San Marzano e la Virtus Campania allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, domenica 13 febbraio con inizio alle ore 15:30. Il prezzo del biglietto è di 5 euro più prevendita. In ragione dell’emergenza pandemica è necessario per l’ingresso di donne e ragazzi fino ai 14 anni, provvedere alla stampa del biglietto nominativo alla cifra simbolica di 1 euro. A seguito di sorteggio e secondo le disposizioni degli organi preposti all’ordine pubblico, i sostenitori delle due compagini occuperanno i settori di seguito indicati: la tribuna scoperta per la Virtus Campania, e i distinti per il San Marzano. Da oggi, sabato 5 febbraio, è possibile acquistare i tagliandi presso in seguenti punti vendita: Bar Dolci Momenti di Castellammare di Stabia; all’interno dello stadio G. Piccolo di Cercola; Viaggio e Tempo Libero di Napoli - Ponticelli; Agenzia Goldbet La rotonda di San Marzano sul Sarno.