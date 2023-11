Onda granata a Firenze: i tifosi della Salernitana hanno polverizzato 2300 biglietti

"Basta un giorno così". La strofa di una celebre canzone di Max Pezzali "ronza" nelle orecchie dei tifosi della Salernitana e ha riacceso la miccia dell'entusiasmo. Basta un giorno da rimonta, quella portata a termine dalla squadra di Inzaghi contro la Lazio, per polverizzare in due giorni le scorte di biglietti messe a disposizione dalla Fiorentina per i supporter granata.

Lo scenario

I viola, che giovedì dovranno scendere in campo allo stadio Artemio Franchi in Conference League per sfidare il Genk, avevano assegnato alla Salernitana 2300 biglietti. Sono stati tutti acquistati, forse qualche decina ancora a disposizione. Tra poche ore dovrebbe partire la seconda fase della prevendita, riservata a chi non possiede la tessera del tifoso. Lo scenario da tutto esaurito, però, potrebbe stroncare sul nascere questa opportunità.