Il Costa d'Amalfi strappa solo un punto

SANT'AGNELLO-COSTA D'AMALFI 1-1

RETI: 24' Proto, 46' pt Caputo.

SANT'AGNELLO: Troiano, Gargiulo M, Ferraro (60' Gargiulo A), Coppola J, Blanchi, Palomba, Caputo, Esposito (60' Vitiello), Lauro (12' Di Maio), Starita (87' Manzi), Coppola G (75' Trotta) All. Guarracino (a disp. Cannelora, De Angelis, De Gennaro, Gargiulo A, Somma).

COSTA D'AMALFI: Manzi, Giliberti, Pepe, Orta, Criscuolo, Proto, Ferraiolo, Esposito F, Serretiello, Infante (70' Palmieri), Ferrara (51' Apicella). All. Proto (a disp. Polverino, Galano, Galiano, Esposito L, Milano, Crispini).

I biancazzurri del Costa d'Amalfi non riescono a strappare l'intera posta in palio al Viale dei Pini di Sant'Agnello. È stata una gara strana, una gara dove le due squadre hanno messo intensità più che qualità. Eppure gli uomini di mister Proto riescono a trovare il vantaggio al 24esimo, grazie ad una magnifica conclusione a giro, di sinistro, di Proto, proprio dal limite dell'aria. Il Costa d'Amalfi sembra gestire bene la gara, ma proprio allo scadere subisce un pari a dir poco rocambolesco: in una mischia in aria di rigore la palla arriva a Caputo, che calcia addosso ad una selva di gambe, la sfera viene deviata da due calciatori diversi prima di depositarsi in rete spiazzando letteralmente un incolpevole Manzi. La ripresa diventa ancora più intensa, ma le occasioni sono tutte targate Costa d'Amalfi. Al 60esimo Orta da un metro non riesce a girare in rete una palla comoda arrivata dagli sviluppi di un angolo. Al 75º Criscuolo si mette in proprio, e dai 40 metri fa partire un destro terrificante che da l'illusione del gol, ma che si stampa sul palo a portiere battuto. All'87esimo tocca a Palmieri ad avere l'occasione giusta, ma, dopo essersi girato bene in aria, si vede deviare la sua conclusione di quel tanto che basta a Troiano di deviare la palla in angolo. A tempo scaduto l'ultima occasione è per Proto, ma la palla respinta dal portiere, davanti alla porta, gli carambola addosso ed si alza incredibilmente sulla traversa. Una gara incredibile, in cui i biancazzurri non sono stati baciati dalla fortuna. Rimane un punto importante, per continuare ad inseguire l'obiettivo finale, ma adesso bisogna continuare a fare punti in casa. Sabato a Maiori arriva il Montemiletto, e sarà ancora battaglia.