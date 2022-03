Salernitana ko, parla il presidente Iervolino: "Tifosi promossi a pieni voti"

Una chiacchierata con il direttore sportivo Sabatini e con Rampulla, prima della partita, poi la gara seguita allo Juventus Stadium, che sembrava lo stadio di casa. Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, promuove "a pieni voti" gli ultras del cavalluccio marino. "Sono stati fantastici - dice - hanno incitato la squadra dall'inizio alla fine".

Lo scenario e la programmazione

"Un'altra occasione sfumata - ammette il presidente - ma la Juventus è parsa oggettivamente più forte e stavolta nessuno mi pare colpevole della sconfitta. Di sicuro, però, ci siamo svegliati tardi e abbiamo giocato molto meglio nel secondo tempo, quando sono entrati in campo Ederson e Verdi. Avremmo meritato almeno un gol". La salvezza resta sempre a -9: "Nessuna avversaria ci è sfuggita - osserva Iervolino - e nessuna ha acquisito punti. I tifosi a fine partita hanno cantato di ricordarsi di loro anche a fine campionato e noi risponderemo con la programmazione, che potrà essere di nuovo per la Serie A oppure per la Serie B. Se fosse per la cadetteria, di sicuro la squadra sarebbe diversa, cioè più giovane, fresca, muscolare, di gamba, adeguata alle caratteristiche della categoria diversa. Se sarà Sabatini l'uomo della programmazione in B? Ho un rapporto di profonda stima che mi lega al diesse, con lui abbiamo parlato di tante cose ma non ancora di programmazione per la B anche perché siamo in corsa e vogliamo giocarci la salvezza fino alla fine". Fino all'ultimo tuffo, come dice il direttore sportivo. "Timorosi nel primo tempo, poi più vivaci - dice Sabatini - Alla squadra non ho detto niente, perché il tempo delle parole è finito. Ora contano i fatti, conta solo vincere e dobbiamo pensare di farlo subito, dopo la sosta, contro il Torino, altrimenti è inutile guardare al risultato delle altre".