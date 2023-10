Granata all'assalto della vittoria perduta: le probabili formazioni di Monza-Salernitana

La Salernitana deve trovare la prima vittoria del suo campionato cominciato in salita. I granata, 3 punti in graduatoria, sono di scena a Monza e all'U-Power Stadium possono contare sul sostegno di 2500 tifosi. Paulo Sousa riconferma Ochoa tra i pali, ripropone Candreva nell'undici base e lascia Coulibaly in panchina, come soluzione in corsa. In attacco Dia e Cabral. La Salernitana non vince dal 27 maggio e in trasferta non lo fa dal 27 gennaio. Non è mai accaduto da quando l'allena il portoghese. Fischio d'inizio alle ore 12.30. Diretta tv su Dazn e Sky Sport.

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. In panchina: Sorrentino, Gori, A. Carboni, Birindelli, Donati, Pedro Pereira, Akpa-Akpro, Machin, Vignato, F.Carboni, Gomez, Maric, V.Carboni. Allenatore: Raffaele Palladino.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Bohinen, Legowski, Mazzocchi; Candreva, Cabral; Dia. In panchina: Costil, Allocca, Lovato, Fazio, Bronn, Sambia, Bradaric, Coulibaly, Maggiore, Martegani, Tchaouna, Stewart, Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli.