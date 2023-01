"Good morning": sopralluogo allo stadio Arechi, è candidato ad ospitare l'Inghilterra

La partita a Napoli e l'allenamento degli inglesi a Salerno. Ecco il doppio binario logistico - scrive il quotidiano Il Mattino oggi in edicola - sul quale stanno lavorando emissari di Londra che hanno fatto visita allo stadio Arechi per un sopralloguo.

Gli azzurri

La Nazionale di Roberto Mancini riprenderà il proprio cammino dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il 23 marzo, alle ore 20.45, l'Italia senza Vialli e con il suo ricordo nel cuore affronterà l'Inghilterra nella prima tappa del proprio percorso verso Euro 2024. Lo stadio partenopeo, infatti, ospiterà il primo match delle qualificazioni europee. La sfida all'Inghilterra è anche un cerchio che si chiude: è stata l’ultima Nazionale affrontata in casa dagli azzurri lo scorso 23 settembre a Milano, decisivo il gol di Raspadori per la vittoria nella partita di Nations League. Adesso c'è in ballo Euro 2024 e fervono i preparativi. Allo stadio Arechi c’è stato un sopralluogo di tre signore, rappresentanti della Federcalcio inglese. Cercano una base logistica per la Nazionale inglese che a marzo dovrà sostenere alcuni allenamenti in preparazione della sfida all’Italia. La candidatura dello stadio Arechi è forte, tutti pronti a dire "you are welcome".