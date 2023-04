Pokerissimo della Paganese in un infuocato 'Marcello Torre' contro il malcapitato Cassino. Finisce 6-1 per gli azzurrostellati in rete con la tripletta di D'Agostino, la doppietta di Maggio e la rete di Verna. Irrefrenabili gli uomini di mister Giampà che continuano a stare in testa alla classifica alla pari del Sorrento, a quota 58 punti a cinque giornate dal termine del campionato.