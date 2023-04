Scafatese, frenata col Giffoni

Giffoni Sei Casali - Scafatese 1-1

GIFFONI SEI CASALI: Mastrangelo 03, Cardillo, Di Giacomo, Arcaro 04 (78' Amendola 04), Itri, Arzeo, Odierna, Guerrera, Giorgio, Merola (87' Maiorano), Avallone (65' Fortunato) A disposizione: Tancredi, De Santis 04, Amendola 04, Adinolfi 05, Ferrara 04, Fortunato, Liguori, Salvato, Maiorano. All: Criscuolo Vincenzo

SCAFATESE: Colantuono 03, Trezza, Iovinella, Masullo, Cavaliere (85' Napolitano), Canale, Senatore 04, Di Pasquale 03 (65' Iommazzo), Tagliamonte, Evacuo, Manzo. A disposizione: Botta 04, Scarpati, Iommazzo, Napolitano, Acanfora 06, Scognamiglio 04, Solimeno 04, Salvatore 04, Vassallo 05 All: Liquidato Stefano

RETI: 48' PT Giorgio (rig), 83' Tagliamonte.

Arbitro: Ludovico Esposito di Pescara

Al Giannattasio di Giffoni Sei Casali la Scafatese non riesce ad andare oltre il pari impattando per 1-1 contro la compagine Giallorossa allenata da Criscuolo; dopo essere andati sotto al fotofinish della prima frazione i canarini impattano sul finale grazie al sinistro vincente di Tagliamonte. Dovendo fare ancora una volta a meno di Esposito e Alvino infortunati, con Iommazzo e Napolitano ancora a mezzo servizio e con le squalifiche di Frulio e Costantino, Liquidato schiera il 3-5-2 confermando Colantuono tra i pali, Trezza, Iovinella e Masullo componenti del trio difensivo, Manzo e Di Pasquale sugli esterni, centrocampo con Cavaliera, Canale e un mai domo Senatore a sostegno della coppia Evacuo - Tagliamonte. Sul sintetico del Giannattasio la prima vera occasione è marcata Scafatese con Evacuo che riesce a rubare il pallone ad Arzeo e serve Tagliamonte, il numero 11 con un tocco di esterno riesce anche a centrare lo specchio ma l'ex Itri salva sulla linea deviando in angolo. Gioco maschio nella prima frazione di gioco con tanti contrasti duri a centrocampo e con i padroni di casa che si rendono pericolosi con il numero 9 Kevin Giorgio prima al 16' con un cross che si trasforma velenosamente in tiro e sibila vicino all'incrocio dei pali e poi al 28' con un sinistro che chiama agli straordinari Colantuono. Per sbloccare la gara bisogna però aspettare il recupero del primo tempo: Avallone va via sulla sinistra, viene steso in area e conquista un penalty che sempre Giorgio trasforma spiazzando Colantuono e mandando le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Nella ripresa la Scafatese scende in campo con tutt'altro piglio nel tentativo di rimettere in piedi la gara; le proteste giallobleu arrivano dopo pochi secondi quando Peppe Trezza viene steso a centrocampo, l'arbitro inizialmente lascia correre ma dopo il tocco col braccio di Arzeo all'interno dell'area il direttore di gara decide di fischiare il primo fallo subito dal numero 6. I padroni di casa sfiorano il colpo del ko al 54' in ripartenza con Arcaro ma Colantuono è bravissimo a distendersi in spaccata e a deviare in angolo, salvando il risultato e lasciando in corsa i canarini che, da questo momento in poi, cominceranno a macinare azioni da gol. Al 58' una delle occasioni più ghiotte per il pareggio: Senatore verticalizza per Tagliamonte che, di tacco, riesce a liberare in area di rigore Evacuo, ma il piatto sinistro del capocannoniere termina di poco a lato, mentre due minuti più tardi Mastrangelo si fa trovare pronto sulla volée destra di Tagliamonte dal limite dell'area. Liquidato inserisce Iommazzo per Di Pasquale e proprio dal cross del neo entrato nasce una nuova occasione sempre per Tagliamonte che manca di poco il bersaglio grosso; si dispera il numero 11 che però avrà modo di rifarsi all'83': Manzo recupera palla nella sua area di rigore e fa partire un'azione micidiale che si conclude con l'assist al bacio di Evacuo per il suo compagno di reparto che di sinistro incrocia e timbra il pareggio. Liquidato le prova tutte facendo entrare anche Napolitano, non ancora recuperato al 100%, e addirittura chiudendo con Trezza centravanti aggiunto, ma nonostante i 5 di recupero i giallobleu non riescono a trovare lo spunto da tre punti.