Pari tra Costa d'Amalfi e Buccino

Costa d'Amalfi: Manzi, F. Esposito, Pepe, Matrone, Crispini (dal 61' Orta), F. Proto, Criscuolo, Ferraiolo (dal 73' Galano), Ferrara (dal 71' Palmieri), Apicella, Serretiello (dal 65' Amatruda). A disp.: Polverino, Galiano, Giliberti L. Esposito, Milano. Allenatore: Luigi Proto.

Buccino Volcei: Volzone, Mejri, Imperiale, Dellacasa, Mammoliti, Friedenlieb, Sansone (dal 51' Gibba), Sambataro, Pelosi (dal 77' Marrocco), Guti (dal 42' Senatore), Santonicola. A disp.: Raveendran, Castagna, Ambrosino, Bellopede, De Martino, Totaro. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

Marcatori: 6' Santonicola (B); 26' F. Proto (C).

Arbitro: Ciro Riglia di Ercolano.

Pareggio amaro per la Buccino Volcei in quel di Maiori. L'1-1 maturato nello scontro-salvezza giocatosi sul campo del Costa d'Amalfi, in concomitanza con i successi di LMM Montemiletto, Salernum Baronissi e Giffoni Sei Casali, complica non poco la rincorsa salvezza dei rossoneri. Partita bloccata, dominata più dalla paura di perdere che di fare risultato da parte di entrambe le squadre, vista l'importanza capitale della posta in palio. Succede tutto nel primo tempo. Al 6', la Buccino Volcei passa in vantaggio con la pregevole pennellata su punizione di Santonicola, il quale ha disegnato una parabola a giro dal limite (corretta in rete dal palo interno) imprendibile per Manzi. La risposta del Costa d'Amalfi, però, arriverà al 26' con Proto, reattivo nel ribadire in rete la respinta di Volzone sul diagonale ravvicinato di Apicella originato da un buco della difesa rossonera su un lancio dalle retrovie. Nei minuti successivi, i ritmi della partita caleranno e il Costa d'Amalfi inizierà ad alzare le barricate e a chiudere tutti gli spazi per proteggere il pari, mentre gli attacchi degli ospiti iniziano man mano a perdere di efficacia. Gli ingressi in campo per i rossoneri di Senatore, Gibba e Marrocco a gara in corso per Guti, Sansone e Pelosi danno maggiore spinta e imprevedibilità alla manovra, ma la fiammata decisiva non arriverà mai. Proprio Senatore e Marrocco costruiscono, nel secondo tempo, le palle gol che, rispettivamente, Imperiale e Mejri non sfruttano mancando il bersaglio di pochissimo con i loro diagonali al volo. Nel finale, Senatore ha la chance buona con un tiro dal limite dell'area, ma l'equilibrio precario non lo aiuta e Manzi riesce a sventare la minaccia. Nonostante un finale sulle gambe, il muro del Costa d'Amalfi regge l'urto. La Buccino Volcei, invece, vede riavvicinarsi lo spettro della retrocessione diretta.