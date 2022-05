Playoff Promozione, la Sarnese supera la Pro Sangiorgese

SARNESE-PRO SANGIORGESE 1-0

SARNESE: Inserra, Squillante, Scippa, Parlato, Lanzetta, Agnello, Giampietro, Buonfiglio, Beys, Savarese, Pagano. A disp. Coticelli, Vuolo, Annunziata, Oliva, Trigliozzi, Lavinea, De Vivo, Tramonto, Spennagallo. All. Trapani.

PRO SANGIORGESE: Cesarano, Pisapia, Oliva, Granato, Veneziano (91’ Pontone), Nocera, Barone, (70’ Santoriello), Di Balsamo (68’ Minichini), De Luca (58’ Medugno), De Sio, Lamberti (102’ Napoletano). A disp. Di Filippo, Accarino, Malandrino, Cavaliere. All. Cuccurullo.

ARBITRO: Lorenzo Corrado di Napoli.



RETE: 96’ Giampietro.Al termine di 120 lunghi minuti di gioco, è la Sarnese a festeggiare nel primo impegno dei playoff. Grazie al gol di Giampietro i granata possono continuare la loro corsa. Orfani di Vitale e Villacaro indisponibili, mister Trapani manda in campo un undici con quattro under, con Pagano centroboa e Beys e Giampietro liberi di insinuarsi sulle fasce. La prima fase di gioco tiene le due squadre a studiarsi lontane dalle rispettive aree. Poi è la Sarnese a spingere a più riprese in attacco, pur senza trovare la via del gol. Nella ripresa la Pro Sangiorgese prova anch’essa a rendersi pericolosa, ma le porte restano ancora una volta inviolate. Si va, quindi, ai supplementari che in caso di prolungata parità premierebbero la squadra di casa. I granata, però, spingono sull’acceleratore e al secondo affondo passano in vantaggio con Giampietro. Gli ospiti cercano il pareggio collezionando calci d’angolo, ma le loro conclusioni non portano pericoli ad Inserra. La Sarnese fallisce il raddoppio, il portiere sangiorgese si spinge in attacco, ma il risultato non cambia più ed i sarnesi possono esultare.