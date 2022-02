Pregara Paganese-Campobasso, le probabili formazioni

Serie C Girone C

Torna in campo tra le mura amiche dello stadio Marcello Torre la Paganese, che quest'oggi ospita il Campobasso in una gara dove è imperativo vincere (fischio d'inizio alle ore 17:30). La formazione di mister Gianluca Grassadonia deve ritornare alla vittoria, cosa che manca dal 5 dicembre scorso dopo il 3-1 inflitto alla Juve Stabia. Di fronte la squadra molisana che è avversario ostico. Ma è necessario vincere per gli azzurrostellati, che potrebbero accorciare proprio il distacco dal Campobasso ad un solo punto, così da cercare di uscire dalle sabbie mobili della zona playout. All'andata Castaldo e compagni furono sconfitti 2-0, adesso è giunto il momento di prendersi la rivincita. E magari sarà il caso di tifare per l'Avellino che invece affronterà il Monterosi, avversaria della Paganese sabato prossimo e a parità di punti in classifica (27) con il Campobasso. Tra l'altro, dopo accordi tra le due società, Paganese-Monterosi sarà sì disputata sabato 19 febbraio, ma alle ore 14:30 invece che alle 17:30.

Le probabili formazioni

Mister Grassadonia, dopo l'allenamento di rifinitura allo stadio Superga di Mercato San Severino, ha convocato 22 giocatori. Si tratta dei portieri Avogadri, Baiocco e Pellecchia; dei difensori Brogni, Celesia, De Santis, Konate, Manarelli, Perlingieri, Sbampato e Scanagatta; dei centrocampisti Bensaja, Cretella, Firenze, Martorelli, Tissone e Zanini; e degli attaccanti Castaldo, Del Regno, Iannone, Tommasini e Diop. Quest'ultimo sta lavorando per recuperare ma non è ancora al meglio. Non figurano tra i convocati Guadagni e Volpicelli, ancora indisponibili perchè alle prese con il lavoro differenziato, Murolo squalificato, Schiavino fuori rosa, e Zito che nelle ultime ore ha rescisso il contratto.

La Paganese non dovrebbe cambiare il 3-5-2, con Baiocco in porta, Sbampato, De Santis e Celesia al posto di Murolo a comporre il pacchetto difensivo, sugli esterni Martorelli a destra e Brogni a sinistra, terzetto di centrocampo che dovrebbero essere formato da Bensaja, Firenze e Cretella, anche se quest'ultimo potrebbe essere in ballottaggio con Zanini che è tornato arruolabile dopo aver recuperato dall'infortunio alla caviglia, mentre in attacco spazio alla coppia Tommasini-Castaldo.

Anche per il Campobasso di mister Mirko Cudini non dovrebbero esserci molti dubbi, causa anche le squalifiche del centrale Menna e del regista Persia. 4-3-3 composto da Zamarion tra i pali, coppia centrale Dalmazzi-Sbardella, i terzini Fabriani e Pace, Candellori, Bontà e Ladu il pacchetto di centrocampo, mentre in attacco senza l'infortunato Merkaj avanti col tridente Liguori, Rossetti ed Emmausso, anche se Di Francesco scalpita.

Le parole del mister

In conferenza stampa Grassadonia ha parlato di "partita importante ma non determinante. Abbiamo la voglia di ritornare alla vittoria, e abbiamo lavorato bene durante la settimana. Il Campobasso merita rispetto perché è una squadra che ha dimostrato il suo valore. Si tratta di uno scontro diretto, e ce la metteremo tutta per conquistare i tre punti ed avvicinare i molisani in classifica. Dobbiamo metterli in difficoltà quando avremo il possesso del pallone, non dovremo subire la pressione ma attaccare in velocità. Gara importante - ha concluso il mister azzurrostellato -, ma ragioniamo di partita in partita". Martedì la Paganese sarà attesa dal turno infrasettimanale in quel di Catanzaro, e sabato prossimo come detto ospiterà il Monterosi. Insomma, due scontri diretti in tre partite dalle quali bisogna assolutamente raccogliere punti preziosi in ottica salvezza.