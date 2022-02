Serie C, rimonta Latina corsaro a Pagani

Serie C Girone C

PAGANESE-LATINA 1-2

PAGANESE: Baiocco; Konaté, Sbampato, Murolo; Martorelli, Cretella, Tissone, Firenze, Brogni; Tommasini, Castaldo. All. Grassadonia.

LATINA: Cardinali; Carissoni, De Santis, Giorgini; Ercolano, Di Livio, Barberini, Tessiore, Nicolao; Carletti, Sane. All. Di Donato.

RETI: 21’ Tommasini, 32’ rig. Carletti, 41’ Ercolano.

Succede tutto nel primo tempo, e purtroppo per la Paganese arriva un’altra sconfitta tra le mura amiche dello stadio Marcello Torre. A passare in quel di Pagani è il Latina, che dopo essere passato in svantaggio a causa della rete di Tommasini, ha ribaltato l’incontro prima dell’intervallo. Dopo aver attaccato ed essere andati vicino alla prima rete del match, i pontini hanno subito la rete dell’attaccante azzurrostellato. Ma gli ospiti non si sono persi d’animo e continuando ad attaccare, hanno trovato il pareggio con il calcio di rigore trasformato da Carletti. E poi, prima che si andasse all’intervallo, hanno anche raddoppiato con Ercolano, che si era procurato il penalty, che di testa ha battuto con una deviazione fortunata l’incolpevole Baiocco.