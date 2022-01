Promozione, il prepartita di Viribus Unitis-Victoria Marra

Riparte il campionato di Promozione e per la Victoria Marra, alla ricerca di punti utili a risalire la china così da uscire dalle sabbie mobili della zona playout, è tempo di scendere in campo. Oggi alle ore 14:30 la formazione albiceleste giocherà al campo sportivo di Brsuciano contro la Viribus Unitis, gara valida per la 15° giornata del campionato. Questi i convocati per questa delicata trasferta contro una formaione a dir poco ostica. Portieri: Pagani e Longobardi. Difensori: Coppola, Iuliano, Matrone A., Benedetto, Montoro A., Romano e Califano. Centrocampisti: Formisano, Russo D., Iapicco, Di Dato, Pascale e Ferrara. Attaccanti: Acanfora, Giammetta e Tanda.