Promozione Gir. D, San Vito Positano primo degli “umani”

Nel girone D del campionato di Promozione sono tre le formazioni rappresentanti la provincia di Salerno. In un raggruppamento che vede il Massa Lubrense nettamente favorito, con un ruolino di marcia da 13 vittorie e 2 pareggi in 15 match disputati, per un bottino complessivo da 41 punti con 41 reti segnate e solo 5 subite, il San Vito Positano è il primo tra gli umani. La compagine costiera è infatti seconda con 29 punti, anche se poco distanti si trovano la Givova Capri Anacapri (28 punti), il Santa Maria la Carità (27) e le Cercola Fox (26) che occupano l’ultimo posto disponibile per la qualificazione ai playoff. Se il San Vito Positano naviga nelle posizioni alte della classifica, diverso è il discorso per la Victoria Marra e l’Atletico Pagani. La prima, che ha avuto anche problemi con la giustizia sportiva, è invischiata in piena zona playout con 19 punti, frutto delle 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte raccolte nelle 14 gare disputate. Ancora più giù si trova l’Atletico Pagani, terzultimo con 12 punti, con un percorso da 3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, con 5 punti di vantaggio sul Sant’Aniello Gragnano che per il momento permette di evitare la retrocessione diretta.