Promozione, l’Atletico Pagani crolla in trasferta

CAPRI ANACAPRI-ATL. PAGANI 4-1

Sconfitta pesante al San Costanzo di Anacapri per l'Atletico Pagani, che è stato superato per 4-1 dalla Givova Capri Anacapri. Gara caratterizzata da una partenza a tavoletta della squadra isolana che è riuscita a trovare il vantaggio dopo 20 secondi grazie a Iovino dopo uno spunto di Pezzullo. Neanche il tempo di mettere il pallone a centrocampo che su imbucata di Palmiro Esposito l’Anacapri ha trovato il raddoppio di Principe. La squadra paganese, però, non molla e comincia ad impensierire la retroguardia isolana. Il forcing trova sfogo quando capitan Somma al 38' accorcia le distanze. Ad inizio ripresa, dopo aver sfiorato il terzo gol, il 3-1 arriva con Santarpia che infila di testa. Il poker lo firma Palmiro Esposito.