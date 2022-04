E' il giorno di Roma-Salernitana: quattromila tifosi e una speranza di impresa

Il Cagliari perde in rimonta nell'anticipo contro la Juventus, la quota salvezza resta a -9 e la speranzella - minima, infinitesimale - è ancora lì, a portata di gol. La Salernitana si presenterà allo stadio Olimpico contro la Roma (fischio d'inizio ore 18) con il dichiarato proposito di tentare l'impresa sportiva, in uno stadio che sarà tutto giallorosso ma anche con una macchia granata (quattromila tifosi in arrivo da Salerno). Davide Nicola, allenatore del cavalluccio marino ha disegnato una formazione con quattro novità rispetto a Salernitana-Torino.

Undici granata

Ha scelto Djuric e Ribéry come coppia d'attacco, un centrocampo nutrito con Bohinen e Obi, Ederson, Lassana e Mazzocchi. In difesa Ranieri prende il posto di Fazio e si allinea a Radovanovic e Gyomber. La Roma ha Pellegrini squalificato, Mancini infortunato, Abraham a rischio, Sergio Oliveira diffidato. Josè Mourinho, dunque, potrebbe scegliere di sostituire Mancini con Kumbulla nel terzetto difensivo che sarà completato con Smalling e Ibanez. A centrocampo, se Sergio Oliveira riposerà per prepararlo al ritorno di Conference League contro il Bodo Glimt ma soprattutto per evitargli l'ammonizione che gli farebbe poi saltare la supersfida di campionato contro il Napoli, potrebbe avere chance dal 1' Veretout, in coppia con Cristante. Sulle fasce, ecco Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. In attacco è bagarre. Dovrebbe giocare Zaniolo, da verificare le condizioni fisiche di Abraham. In preallarme ci sono tre giocatori: Shomurodov, El Shaarawy e Felix.