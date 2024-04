Trentasei calciatori utilizzati: l'abbondanza granata non è ricchezza

Ci sono i numeri della crisi (15 punti in classifica, 2 vittorie conquistate) e i numeri che aiutano a capire la crisi. Quella della Salerniitana ha radici profonde: è nata in ritiro, è proseguita per tutta la stagione ed è diventata un fiume in piena che ha travolto tutte le gestioni tecniche. Quattro allenatori si sono avvicendati sulla sua panchina e insieme hanno alternato 36 giocatori. E' un record nei cinque principali campionati europei.

Lo scenario

L'abbondanza non è sempre ricchezza, soprattutto se si pensa che dietro 11 difensori si nascondano ad esempio doppioni. Via Lovato e via Bronn, la Salernitana non è riuscita ad inaggiare un terzino sinistro in alternativa a Bradaric, che in ogni caso non è terzino sinistro ma soprattutto un quinto di difesa, perché non ha la fase difensiva nelle proprie corde. Un'attitudine che non appartiene neppure a Zanoli. Poi ci sono Pierozzi e Sambia. Pierozzi c'era già quando è arrivato Zanoli. E c'erano già Bradaric e Sambia, quando è partito Mazzocchi. Pirola, Gyomber e Fazio facevano già parte della batteria di stopper, quando è andato via Lovato. Sono arrivati Pasalidis, Boateng, Manolas e Pellegrino: il loro rendimento è stato insufficiente e il loro minutaggio deve essere gestito. Nel caso di Boateng e Manolas, in particolare, si va sempre incontro ad acciacchi. Overbooking in attacco: al netto di Dia, ci sono Simy, Weissman e Ikwuemesi ma hanno segnato un gol a testa. Fuori lista c'è Mikael, stipendiato dalla società. Un guazzabuglio, un foglio squadrato male, un disegno sbagliato, una serie infinita di scelte che non hanno portato frutto: la Salernitana 2023-2024 è il risultato di questi errori.